美國總統拜登20日舉行就職典禮，我國駐美代表蕭美琴受邀觀禮，民進黨宣稱這是台美斷交42年來，美方第一次正式邀請台灣參加美國總統就職典禮，但引發藍營質疑有膨風之嫌。對此，資深媒體人趙少康認為，蕭美琴出席是好事，既是好事，那就請外交部公布邀請函和入場券來釋疑，也讓人民高興不是嗎？

《聯合報》今（24日）報導，趙少康23日主持長風基金會主辦的論壇活動時，拿出美國前總統歐巴馬、川普時期的就職典禮邀請函表示，以前台灣要取得美國總統就職典禮，都要憑本事透過國會議員協助拿到邀請函，但光是邀請函進不去會場，「還要再加上一張入場券」才能進場。

對於民進黨國際事務部主任羅致政表示，蕭美琴獲邀觀禮，是1979以來，我國首度得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請的說法，趙少康則認為，蕭美琴是我國駐美代表，這次能受到重視是全國人民的光榮，那不如就請外交部公布蕭美琴邀請函與入場券，普天同慶。

資深媒體人黃暐瀚23日亦在臉書指出，藍營和支持者當然可以質疑蕭美琴恐非以台灣駐美代表身分受邀參加，而是以一般民眾的身分持票進場，但若沒有證據之前，不能指控考100分的學生，一定是因為作弊。中華民國的駐美大使，能夠出席美國新任總統的就職典禮，這件事對台灣、對中華民國來說，到底是好事還是壞事？如果不是壞事，何不鼓勵祝福蕭大使，請她繼續在美國為中華民國的外交努力。

(中時新聞網)