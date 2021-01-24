來自雲林的文昌國小今年首度持外卡參加富邦盃台灣12強少棒大賽就一路過關斬將挺進最終4強，最終以第4名作收，總教練張裕耀笑說是運氣好，「我們陣中沒有能一支獨秀的球員，還是要靠團隊。」

文昌國小這次參賽雖面臨陣中主力多人受傷的困擾，但仍靠著團隊合作挺進4強，可惜昨天的4強賽打線串聯較差，今天又受到中平國小彭成安壓制，但仍收下第4名佳績。

張裕耀表示，文昌國小多以軟式為主，只有幾個比賽才會改打硬式，為了這次富邦盃，球隊只用了近一個月的時間適應，首度參賽就奪下第4名佳績，也讓他笑說是運氣好。

此外，文昌國小還有一堂特別的課程，由於西螺名產醬油，文昌國小也特別結合在地特色，讓全校學生從一年級開始就認識這項傳統產業。

文昌國小校長廖妙英表示，一年級讓學生認識黑豆，二年級讓他們把黑豆種在盆栽中，三年級製作黑豆製品，四年級則到學校黑豆田耕種，從播種到採收都由學生包辦，五年級釀製醬油，六年級完成，而製造出來的「文昌好醬」，收入歸畢業基金。

(中時 )