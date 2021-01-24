林姓男子不滿「檢舉魔人」以行車紀錄器影片向警方檢舉，害他被開單罰錢，控告檢舉的陳男無故竊錄他人非公開的活動，涉犯妨害秘密罪，但檢察官認為，林男去年10月開車行經承德路5段未依規定開啟頭燈，所在路段屬公開道路，與法律構成要件不符，對陳男予以不起訴。

林姓男子，去年10月7日上午8點多，駕車行經承德路5段與中正路路口，當時正處於調撥車道時段，行經車輛依規定要開啟頭燈，提醒對向車道車輛駕駛注意，避免車禍發生，但林男沒有開啟，而遭陳姓男子車上行車紀錄器錄下，陳男擷取一段影片向警察檢舉。

被控妨害秘密罪的陳男辯稱，行經該路段，見林男的車輛未開啟頭燈，想要導正對方的駕駛行為，減少交通事故發生，因而以電腦截錄一段向警方檢舉，警方依規定開單告發，林男不滿控告檢舉他的陳男，無故竊取他人非公開的活動。

處分書指出，檢舉照片在公開的戶外道路拍攝，其他駕駛都能目睹看見，並非是私密、不公開的活動，與妨害秘密罪，竊錄他人非公開活動的構成要件不符，對檢舉的陳姓男子予以不起訴。

(中時 )