廣亮慈善會分別在台中市東區、大里、霧峰、豐原等地發放民生用品及每戶2000元慰問金。（廣亮慈善會提供／王文吉台中傳真）

歲末年終，廣亮慈善會24日舉辦冬令愛心關懷活動，分別在台中市東區、大里、霧峰、豐原等地定點發放，約有700多戶低收入者受惠，除發放白米、沙拉油等民生用品外，每戶另有2000元慰問金，祝福清寒家庭新春佳節快樂。

廣亮慈善會理事長黃國益及活動執行長郭懿皚、嚴國鵬表示，近年來中高齡失業者激增，貧困家庭有增加的趨勢，廣亮本著「人飢己飢、人溺己溺」的助人精神，希望讓更多的貧困、低收入家庭享受溫情與愛心。

另因近日天氣嚴寒，特捐助200份睡袋、毛帽及手套，給台中市街友，歡迎社會各界本著慈悲喜捨的襟懷，捐贈及協助籌募民生物品及現金，共襄盛舉，共植福田。

廣亮慈善會平日有急難救濟及認養清寒兒童，除國定例假日，每日均受理各地提報個案，該會都及時伸出援手救濟讓貧困家庭得到溫暖，更期許嘉勉貧困家庭能夠重新立足社會，早日脫離貧困，該會呼籲各界善心人士能與廣亮慈善會共同關懷弱勢家庭共創祥和社會。

(中時 )