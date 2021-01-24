(14：50更新)中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，1人為該院出院病患(案889)，另1人為該案889之同住家人(案890)。指揮中心指揮官陳時中表示，案889是原先住在十二Ａ的病患，由於原本十二Ａ被列為綠區，屬於一律自主健康管理的病患，但現在由於出現確診個案，因此將十二ＡＢ病房升級為紅區，即日起全數出院病患改列居家隔離。

另外，陳時中也宣布召回原先服務於十二ＡＢ病房的醫護人員進行採檢，目前正在進行中，不過先前相關醫護人員已進行過採檢，結果都為陰性。

因應這次將綠區升級為紅區，指揮中心也擴大匡列居家隔離的人數，目前已匡列一千三百零一人，其中醫院相關共計四百四十五人，社區共計兩百六十六人，回溯計五百九十人，

陳時中提醒，今確診的案889算是社會上需要提高警覺的個案，目前相關疫調正在進行，至於他的感染源為何？是不是在醫院？還需要去釐清。

陳時中也宣布案882的社區活動足跡，曾在一月十九日下午四點四十至五點十分，一月二十日下午四點至四點二十前往桃園仲平黃昏市場，提醒曾於同樣時間出入該地點的民眾需多加注意自身健康變化。

陳時中表示，目前沒有放鬆本錢，二月四日是我們的一個觀察點，在那之前仍然是相當緊繃，之後則要看疫情變化，至於醫福會執行長王必勝所說的這三天為一個院內感控的觀察點，所指的應是桃園院內本身，但目前還沒看到院內有疫情再繼續，都是在社區本身，今這兩次案例仍然要在疫調上做後續觀察。

(中時 )