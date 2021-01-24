部立桃園醫院群聚又新增2確診，桃醫稍早有疑似醫護返院採檢。（賴佑維攝）

部立桃園醫院群聚又新增2確診，為曾到桃醫看病的案889、及同住家人案890，桃園醫院緊急對12A病房服務的醫師、護理師列冊，24日早上已陸續有醫護返院採檢，目前全案已經有1301人列隔離。

據了解，案889是外科化療患者，一早桃醫已經發出通告，對該科曾去過12A的醫護造冊採檢。不過除了新增確診患者，桃醫這幾天持續擴大、回溯採檢名單，因此持續有醫護、民眾回院。

(中時 )