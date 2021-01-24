化療患者確診 桃醫群聚案隔離增至1301人 14:402021/01/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 部立桃園醫院群聚又新增2確診，桃醫稍早有疑似醫護返院採檢。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院群聚又新增2確診，桃醫稍早有疑似醫護返院採檢。（賴佑維攝） 部立桃園醫院群聚又新增2確診，為曾到桃醫看病的案889、及同住家人案890，桃園醫院緊急對12A病房服務的醫師、護理師列冊，24日早上已陸續有醫護返院採檢，目前全案已經有1301人列隔離。 據了解，案889是外科化療患者，一早桃醫已經發出通告，對該科曾去過12A的醫護造冊採檢。不過除了新增確診患者，桃醫這幾天持續擴大、回溯採檢名單，因此持續有醫護、民眾回院。 視察賣場防疫 強調桃園非疫區 桃醫又一樓層淪陷 急召醫護採檢 所有出院病患列居家隔離 (中時 ) #桃醫 #醫護 #採檢 #12A #擴大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫翁大女兒足跡更新 這2時段曾去桃園仲平市場 15:372021/01/24 生活 防疫情擴散 桃巿361處關懷據點及長照站明起暫停 12:322021/01/24 生活 林口長庚 獲戰疫特別獎首獎 04:102021/01/24 產業．科技 染疫醫師自責 防護都做好為何害4人 09:382021/01/24 生活 防火牆現縫隙 累計967人 最大規模隔離 04:102021/01/24 焦點要聞 部桃群聚感染擴大 部桃專案即日起擴大 就醫先遠距諮詢 15:452021/01/24 生活 台灣防疫保單將停售搶更兇 內行曝：這類人最需要 10:342021/01/24 生活 採檢陰轉陽 染疫正妹影片崩潰：只有他們敢靠近我 13:482021/01/24 生活 感染源不明！案889出院聚餐後確診 陳時中首度示警 14:382021/01/24 生活 桃醫一張鞋櫃照曝最前線心情 祈願「鞋不要越來越少」 15:302021/01/24 生活 指揮中心部桃專案App 增5類人可24小時線上諮詢 14:412021/01/24 生活 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 部桃全棟列紅色警戒 5千人即刻起強制隔離 - 生活 國寫考「如果我有一座新冰箱」 考生：想把出題老師塞進去 - 生活 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 - 生活 不只數學！110學測哪科最難 考生答案一面倒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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