高雄市林姓男子因積欠房租費用，房東孫男一怒下毆打他，林心生不滿，夥同6名友人砍傷孫男及搶走1萬多元現金，得逞後搭乘計程車逃逸，警方循線於10小時內逮獲嫌犯，訊後依殺人未遂及強盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，20歲林嫌因積欠孫男房租，遭到孫男毆打，林嫌懷恨在心，於1月18日下午，找來28歲及23歲兩名張姓女姓友人，及26歲林男、35歲許男、25歲張男及綽號阿杰之男子，砍傷被害人孫男及搶走現金。

警方調查，林嫌與被害人孫男先前共同承租高雄市左營區重孝路一間房屋，林嫌因日前積欠房租遭孫男毆打後，林嫌遂夥同其他犯嫌進入孫男住處內，由林嫌持事先準備的菜刀至2樓房間砍傷被害人孫男，造成孫男頭部右側割傷、手腳割傷併部分手指、神經肌腱斷裂。

現場承租3樓房間的蕭男聽聞打鬥聲下樓查看時，林嫌竟然作勢欲砍蕭男，使蕭男心生畏懼，林嫌見被害人不能抗拒，遂強搶孫男所有現金1萬餘元及被害人蕭男放置於1樓工具箱內現金1000餘元，得手後隨機攔停計程車逃逸。

左營分局獲報後，循線追查確認嫌犯身分後，報請檢方指揮偵辦，並核發拘票當日拘提林嫌、張嫌、林嫌到案，另許嫌、張嫌亦到案說明案情；案發後，房東已立即要求相關房客均退租逐出。

警方偵訊後，全案依殺人未遂罪嫌、強盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )