屏東一位郭姓婦人得知女婿出軌，氣憤的帶女兒前往摩鐵抓姦，湊巧遇上開著女婿開著小貨車要離去，郭婦一時氣急攻心衝上前，攀在副駕駛座外頭，伸手爆打小三臉部、掐胸部等。郭婦一二審皆依傷害罪遭判拘役10天，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，63歲的郭婦平時賣麵維生，郭婦懷疑女婿阿城（化名）在外偷吃小三，不甘心女兒被辜負，便於2019年7月某日晚間帶著女兒衝往摩鐵抓姦，兩人苦等到隔日凌晨，果真等到阿城開著3.5噸小貨車倒車出庫。

郭婦不滿阿城辜負女兒，氣的衝上去，攀附在小貨車的副駕駛座，自窗外伸手猛打坐在裡頭的小三，狂打頭部2至4下，甚至大力抓了小三的胸部，同時拿著手機一邊錄影，造成騷動，經警方及旅館人員勸阻後，一行人被帶回派出所。

郭婦女兒認為配偶權遭侵犯，向阿城、小三共同求償50萬元，對此，兩人辯稱，小三是為了陪阿城修機械，但阿城身體突不適，兩人才前往摩鐵休息，待阿城恢復後才離去，否認期間有做出逾越男女分際的事。

屏東地院一審期間認為，阿城、小三說法不合哩，判兩人須連帶賠償5萬元，案經上訴，阿城與妻子達成和解，只對小三求償，二審酌情後，改判小三賠5萬元。

另一方面，郭婦因在摩鐵毆打小三，涉犯傷害罪遭起訴，屏東地院審理時，郭婦聲稱是為了拍照才撥開小三的手，不小心碰到她的身體，否認有打小三，法官勘驗驗傷紀錄，發現小三的確頭部、右肩挫傷，一二審均判郭婦拘易10日，得易科罰金，新台幣1000元折一日，可上訴。

(中時新聞網)