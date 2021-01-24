一名網友的妹妹日前在網路上預約399元做臉服務，體驗後被店家洗腦推銷，花了9萬元分期買下產品，她事後氣炸要退貨，店家稱需繳清當天的保養品費用4萬8千元，讓她暴怒威脅報警，沒想到對方竟大吼「好啊！報警啊！」最後店家仍拗不過她，僅收取做臉費。有網友說保養品若是對方開封的，可以向消保管申訴，也不要聽信便宜、免費體驗，通常都會花更多錢。

一名網友日前在臉書「爆料公社」發文表示，她的妹妹日前在網路上看到做臉要價399元，預約之後，當天作完臉被推銷，竟花了9萬元貸款分期買下店家產品，店家當下還假裝好心地沒收錢、送4罐保養品，妹妹之後看到金額後驚慌不已；她之後後相當生氣，馬上打電話至融資單位說要取消，對方說必須店家取消才行，隔天店家接獲通知要退貨後，立即假意要妹妹至店裡詳談。

該妹妹隔天到店家後，全程打開手機讓原PO聽對話，店家一再強調「有人吃東西吃一吃，說不好吃退貨的嗎？有這種道理？妹妹你已經成年，要說話算話！」妹妹的男友強調仍要退貨後，店家改說可以退貨，但當天使用的保養品費用為4萬8，需付清才能解約；最後原PO忍無可忍，電話中怒嗆要報警、爆料，店家還吼說，「好啊！報警啊！ 報警就報警啊！」

店家掛完電話後，最後才妥協僅收做臉費用，2方也簽署和解書。許多曾遭騙的網友也留言說，「我超懂！我就是受害者之一，當初我就是傻傻的被話術騙去了」、「妹妹真的很笨，都交代了還簽下去」、「向消保會消保官申訴，保留證據與物品，開封是對方開封，並非是你們」、「真的不要聽信什麼免費體驗！免錢的最貴」。

(中時新聞網)