女星伊能靜不只愛情事業兩得意，她還是演藝圈著名的美魔女，52歲的伊能靜身材、臉蛋都保養有術，平時不吝嗇透過社群分享近況的她，則在微博曬超近自拍，伊能靜一張精緻小臉、五官和膚質全曝光，她不科學的高顏值讓網友全都看傻了。

伊能靜在去年連續登上《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》等陸綜，她在唱跳功力、婆媳和夫妻關係都引發討論，也讓伊能靜人氣暴漲，而伊能靜近日則曬出2張超近自拍，身穿黑上衣、皮外套的她，又酷又帥，同時，伊能靜也大方曝光52歲真實面，只見伊能靜把長髮綁起、露出整張臉蛋，52歲的伊能靜肌膚白皙水嫩、膚質光滑，五官依舊精緻、零細紋。

伊能靜曬超近自拍。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜凍齡顏值超不科學。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜一張小臉、五官和膚質全曝光，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，網友看了伊能靜近照也紛紛驚呼：「我的天這也太年輕了吧」、「臉小好羨慕」、「又帥又美」、「為什麼沒有法令紋」、「我二十幾的皮膚真的不如你」。

其實伊能靜在日前曾曬絕美側顏照，她也開心說喜歡自己的工作、喜歡自己的側顏「2021一定要喜歡自己，就算滿滿罩門有缺點有小毛病。因為我是真人啊～活生生的～有血有肉有溫度」，儘管伊能靜被眼尖網友揪出有白頭髮，不過伊能靜完全都不在意，並高EQ回應：「我期待八十歲滿頭銀髮～～酷帥！」

(中時新聞網)