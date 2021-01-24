部立桃園醫院群聚至今已爆出15例確診，今天新增兩例本土，案889為60多歲住院男性與同住的60多歲女性家人案890，且案889的感染源不明，出院13天後確診，在傳染期內聚餐2次，與球友打乒乓球，指揮官陳時中也首度示警，案889感染源不明，一定要提高警覺。

自2019年底新冠疫情爆發以來，陳時中一再對外強調，國內確診者的感染源都很清楚，因此毋須太過擔心，真正要擔心的是出現感染源不明的情況，而陳時中最擔心的事，今天終於發生了，案889在桃醫住院時是住在代表低風險的綠區，但出院13天後仍證實染疫，至今感染源不明。

陳時中表示，案889和案890目前已知一些初步的足跡，判斷他們在傳染期內，較多接觸的是一幫一起打乒乓球的好朋友，已經匡列，此外，還有在外面吃過兩次飯，掌握時間點後再跟大家報告。

陳時中表示，案889是住在12A的病患，在部立桃園醫院中屬於綠區，並在兩人確診後，緊急將該區改為紅區，出院患者召回採檢，因此目前案889、890感染源是不明的，一定要提高警覺。

案889為本國籍60多歲男性，今(2021)年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

案890則為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

至於案889、890在傳染期內趴趴走，以及之前的確診個案，像是案863護理師一家三口在確診前都有在社區活動，有沒有考慮做社區局部普篩？陳時中表示，沒有要做局部區域的普篩，但一定會做院內的擴大篩檢、血清抗體檢驗，釐清傳染途徑。

(中時新聞網)