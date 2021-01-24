（15:00更新，補充最後戰果）BWF世界羽聯世界巡迴賽豐田泰國羽球公開賽今天是決賽日，台灣兩組人馬先後登場，率先上陣的男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，21比13、21比18直落二擊敗馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰，「麟洋配」接連兩周在超級1000系列賽事奪冠。

王齊麟／李洋目前世界第7，大馬對手則是世界第9，雙方生涯累積交手三次，今天穿著白色戰袍的「麟洋配」，首局以11比6進入技術暫停休息，回來後雖被對手連搶3分縮小差距，但麟洋配一直維持領先位置，並靠著一波6比0搶分，進而先下一局。

第2局開局「麟洋配」雖曾陷入1比5落後，但努力追分，其中一分王齊麟漂亮撲救、李洋巧勁回擊落在對方後場界內，精彩的一分被轉播單位重播數次，隨後雙方6度平手，「麟洋配」藉由尾聲連得3分鎖定勝利，特別是最後一分打得相當有耐心，多次來回後結束這場36分中對戰，對手也只能搖頭嘆氣。

昨天四強賽結束後王齊麟受訪時表示：「太不可思議了！今年之前我們兩個沒有打進過超級1000系列男雙決賽，現在卻是連兩周打進冠軍戰，我倆試著不要想太多，專注在場上能做什麼就好。」今天王齊麟和李洋也繼續穩穩打，如願連兩周封王，為後天展開的年終總決賽更添信心。

(中時 )