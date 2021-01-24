47歲昔玉女紅星楊恭如，有「最美亞姐」稱號，演出過不少膾炙人口作品，如《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、電影《風雲之雄霸天下》等，近年把事業重心移往大陸，保養得宜的她更當起美妝KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），近日她參與演出的大陸宮鬥劇《東宮》即將播出，她的古裝造型也再次受到關注。
楊恭如當年在古裝戲中，多扮演溫婉善良的角色，無論是《風雲之雄霸天下》中的孔慈，還是《雪花神劍》中的梅絳雪，美貌和演技都備受好評，給外界留下深刻印象，還被稱為「古典美人」。
這次楊恭如在《東宮》中飾演明遠公主，雖然戲份不多，但古裝扮相仍驚豔眾人，凍齡有術的她，看起來依舊仙氣逼人，臉上完全看不出歲月痕跡，讓粉絲也相當期待她的表現。
楊恭如1995年參選亞洲小姐，一舉奪下冠軍、「最上鏡小姐」、「最有人緣佳麗獎」、「一人一票大獎」4大獎，之後簽約踏入演藝圈，首次參演的電影《甜蜜蜜》，就和黎明搭檔演出夫妻，並入圍香港金像獎「最佳新演員」。
之後她也陸續演出多部人氣作品，演藝之路本該一帆風順，卻因和上海富商周正毅傳出戀情，還被正宮毛玉萍當眾掌摑，讓她一夕之間聲勢下滑，她多年後坦言，因為男方宣稱未婚，才無意間成為第三者，之後雖然談過幾次戀愛，但都沒有結果，至今仍在尋覓命中注定另一半。
(中時新聞網)
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