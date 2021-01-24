大陸網紅周揚青曾和羅志祥（小豬）交往9年，分手後踢爆男方私生活不檢點被許多陸網稱讚女俠，恢單後她參與陸綜《潮流合夥人》，在節目中手忙腳亂做飯的模樣，與過去曬出自己煮的佳餚、讚嘆會做飯的一面大相逕庭，遭到網友質疑人設翻車。

節目中，周揚青主動下廚，卻在製作過程出現困難，不僅不會開火、認不得調味料，下鍋的一串香腸還煎到剩兩塊，顏色呈現焦黑，但她不斷翻炒已黑掉的香腸，沒打算關火，被陳偉霆發現異狀靠近後，周揚青一直用鍋鏟蓋著兩塊小香腸，直到大夥人陸續聚集，圍觀周揚青的「傑作」引起爆笑。陸網友看到她的廚藝，不禁形容「十指不沾陽春水的富家千金」、「不會做飯，人設翻車」。

周揚青把香腸煎焦了。（圖／微博）

不過，周揚青在日常生活中並不是如此，她曾在2016年曬出一張張自己做的料理照片，自豪地寫道：「最近的日常是做飯，畢竟像我這種又帥又會做飯的女子已經不多了。」2018年她也在羅志祥母親生日時，親自下廚作羹湯，看起來有模有樣。

周揚青曾自誇又帥又會做菜。（圖／微博@周揚青）

周揚青會做菜的人設翻車，在網路掀起熱議，在一場直播活動中，好友吳千語忍不住開口問：「不知道她為什麼會說自己會做飯，但是她就是完完全全連火都不會打開的一個人，妳為什麼一開始會說自己會？」周揚青則表示從來沒有說過不會做飯，但會做的僅僅幾道菜，「我覺得會做幾道菜，就算是會做飯對不對。」周揚青繼續表示，過了一段時間沒有下廚，連原本會做的菜都不會做了，她無奈地說：「如果非說我凹人設，那也絕不是我在節目裡凹個不會做飯的人設，而是我以前凹了一個我做飯很厲害的人設。」最後，她說有在節目中成功做了一道香腸炒圓白菜，只不過沒有被剪進去。

周揚青對外回應人設翻車一事。（圖／微博）

(中時新聞網)