奧地利影像合成公司「Nanographics」19日公開全球首支新冠肺炎病毒3D影像，這個致命病毒真面目相當美麗，經過粉色點綴後，就像一朵盛開的小花。

奧地利影像合成公司「Nanographics」19日公開全球首支新冠肺炎病毒3D影像，令人意外的是，這個在全球奪走212萬條性命的致命病毒，真面目竟相當美麗，尤其經過粉色點綴後，就像一朵盛開的小花。

綜合德國之聲、中國環球電視網（CGTN）報導，維也納工業大學（Vienna University of Technology）附設的奧地利影像合成公司「Nanographics」，19日公開全球首支新冠病毒「SARS-CoV-2」的3D影像。

這項工程由「Nanographics」、北京清華大學、以及沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王科技大學（KAUST）三個機構共同合作完成，北京清華大學教授李賽領導的團隊主要負責萃取、拍攝經過急凍的病毒樣本，以取得高解析度的病毒圖像，不過這些圖像仍無法建立3D影像，透過阿布杜拉國王科技大學的技術協助，「Nanographics」再將這些影像轉化成立體3D影像。

根據「Nanographics」公布的畫面，偏冷藍、冷灰的病毒株上長滿了許多類似花朵的粉色突出物，使得病毒看起來就像一朵盛開的小花。

「Nanographics」在官網強調，即便先前外界就已經出現許多新冠病毒的3D影像，不過那些都只是人工模型，或是使用不同掃描照片合製而成，此次公開的影像是使用單次冷凍電子斷層掃描（cryo-electron tomography scan）製作而成，是全球首支真正的新冠病毒3D影像。

不過「Nanographics」也強調，影像裡呈現的粉色、冷藍色並非病毒本身的顏色，而是後製時額外點綴上的。「Nanographics」指出，由於病毒實際尺寸太小，小於人類肉眼可見的380奈米波長範圍，因此掃描時除了電子（electron）外，無法呈現出人類可見的顏色，於是團隊使用亮粉色點綴病毒表面的棘狀蛋白（spike protein），其餘部分則以柔和冷調的藍色、灰色呈現，以表示病毒並非生物。

(中時新聞網)