受新冠肺炎疫情影響，民眾外出捐血意願降低，中華職棒味全龍去年8月於訓練基地雲林的捐血站發起「我捐血 你響應」活動，捐血集點就有機會換到限量公益潮T，帶動民眾熱烈迴響。經雲林捐血站統計，共有近1300位民眾參與活動，5個月期間募得逾70萬㏄熱血。

去年受疫情影響，捐血中心勸募血液較往年困難。味全龍隊貫徹魏應充創辦人的公益理念，與民眾共同關注缺血問題，去年8月於鄰近訓練基地的雲林捐血站發起「我捐血 你響應」活動，民眾每捐血250㏄可領取限量集點卡並集1點，集滿3點就有機會換到限量味全龍紀念潮T。

日前味全龍隊隊長林旺衛及隊員曾陶鎔、林驛騰、朱祥麟率先響應捐血，並鼓勵民眾共同參與後，雲林捐血站統計共吸引近1300人捐血，總計活動5個月期間累積達70萬5500㏄，球團深刻感受民眾熱情！

味全龍球團表示，本次活動提供限量紀念潮T 300件，並於今（24）日上午11點準時於雲林捐血站兌換，依民眾出席「集點卡序號」為序，換完為止。因應近期疫情發展，球團配合政府防疫政策，因此取消其他現場活動，僅兌換潮T。兌換開始，熱情民眾也展現台灣人的精神，自律遵照防疫規定，配合辦理。

參與兌換的民眾蘇久貿表示，自己是王維中球迷，平常就有捐血習慣，第一次有球團贈送捐血潮T，相當有紀念價值，民眾江秉威則表示，贈送的衣服相當有質感，還有球迷遠從台南上來雲林，球迷陳勁甫表示，去年來看二軍賽事就順便捐血，支持球團兼做公益，相當有意義。

味全龍表示，去年受疫情影響，民眾捐出的血量僅271萬1131單位，較前年減少1.5萬單位、負成長0.561%，醫院用量卻增加0.238%。由於年節前後更容易發生血源短絀狀況，呼籲民眾持續跟味全龍一起關心這項議題。

(中時 )