台南市安南區安吉路與海佃路口，24日凌晨1時30分突有一輛小客車自撞安全島，車上男駕駛下車跛腳離去，經過1小時，1名自稱是肇事人的蔡姓駕駛到派出所投案，警方比對車禍畫面認為不像，持續追查找到陳姓駕駛，他到案稱無照駕駛心虛，才會找人頂替，並無喝酒。

台南市警3分局查證路口監視器，發現小客車在海佃路與安及路口撞上安全島後車頭全毀，下車者為1名受傷的跛腳男子，他隨即棄車離去，留下一片狼藉的現場。

有網友拍下車禍現場照片，直接貼在網路社群粉絲頁，寫出「又是酒駕自撞」，留言一片撻伐聲。

經過1小時，28歲蔡姓男子現身安南派出所，他向警方表示自己就是肇事者，警方檢視路口監視器畫面，見蔡男並無受傷，也無飲酒，與現場跛腳逃逸的駕駛者顯不同，懷疑他是肇事駕駛找來冒名頂替的朋友。

警方詢問蔡男，既無飲酒，為何車禍後，未等警察到場就自行離開，蔡男閃爍其詞，舉止可疑，警方識破並未作筆錄，根據車上留下的線索，循線找到30歲原駕駛陳男。

原來陳男因為屢考不上駕照，只得無照駕車，他肇事後心虛棄車逃回女友家，見警方已追查到他的身分且打電話來，只得硬著頭皮到派出所投案。

警方表示，發生交通事故無人受傷或死亡，駕駛未等警察到場就自行離去，依據道路交通管理處罰條例第62條，可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，因警方早識破蔡男身分未作筆錄，因而不構成使偽造公文中的公務人員登載不實罪，只將陳男依照道交條例送辦。

(中時 )