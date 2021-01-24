詐騙集團騙術再升級，刑事局打詐中心指出，台中吳姓女大生月初上網「金石堂網路書店」刷卡購物，先接到假裝客服人員的「解除分期付款」詐騙，損失2萬多元，吳女轉帳後發現存款金額短少，詐騙集團竟再訛稱，係因吳女轉帳操作錯誤，須至超商購買「App Store禮品卡」提供序號、密碼，透過合作的「蘋果公司」驗證，網路書店才可回存轉出金額。吳女誤信詐騙話術，自行提領現款後，前往超商購買面額6000元的「App Store禮品卡」15張，事後上網查證來電號碼發現均為詐騙電話，才驚覺自己落入詐騙圈套。

警方指出，統計2020年被害案件數最高的詐騙手法即「解除分期付款（ATM）」如今手法再升級，詐騙集團為破解金融機構「非約定轉帳」措施，增加不法所得金額，轉而要求被害人於便利商店購買實體「App Store禮品卡」。再將卡片序號、密碼提供給詐騙集團。

詐騙集團即於網路轉售銷贓，形成金流斷點，也無ATM車手可供追查，從而衍生此類詐騙話術；另「App Store禮品卡」雖非遊戲點數卡，實質上購買及儲值方式均與實體遊戲點數卡相同，被害人一旦交付禮品卡序號及密碼，詐騙集團即可到蘋果網路商店購買高單價商品，或儲值到遊戲中再進行轉售。

警方呼籲，「App Store禮品卡」僅能於蘋果網路商店購買商品或儲值到遊戲中，無法回沖現金至帳戶，請民眾務必詳加查證，若您有遇到類似情形，切勿依指示前往超商購買及交付儲值卡片序號、密碼。

(中時 )