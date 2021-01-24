一鳴金洋村原住民小女孩好奇在搖蚊群中拍打搖蚊。

兩波寒流之後，近日天氣回暖，昆蟲開始大發生，宜蘭南澳在局部地區夜晚下雨後，白天陽光普照，氣溫回升，金洋國小操場被大量搖蚊佔領，屬於雙翅目的搖蚊群聚，數量多得驚人，幾乎滿布近半個操場面積，這種稱為「婚飛」現象是為了繁衍下一代，雄蚊與雌蚊透過婚飛交配，在日照下彷彿細雪紛飛，人如果不小心誤入其中，身上及衣物會黏附滿滿的搖蚊。

通常每年11月至12月是搖蚊繁殖期，但今年因之強烈寒流接連來襲，是否因此導致搖蚊婚非繁殖延後不得而知，不過當地居民卡浪馬固表示，這種不會咬人的蚊蟲原住民語稱為「鬼（閩南語發音）」，婚飛現象每年接近春季清晨或傍晚都會看到，在空曠地帶形成壯觀場面，附近電線及樹枝上也棲息許多鳥類，包括俗稱烏鶖或烏秋的大卷尾、小雨燕都不斷來會穿梭搖蚊群中，捕食這些大自然賞賜的美食，不過整個婚飛過程延續不久，前後歷時約一個小時。

搖蚊在分類上屬雙翅目搖蚊總科（學名：Chironomidae）之下的其中223個屬，總共超過5,000種，散布全球各地，它的幼蟲就是俗稱的紅蟲，成長於水中，是魚類重要食源，不同種類的搖蚊幼蟲對生長水域環境需求不同，因此可藉以監測水體環境和污染狀況，在生態與環境研究中被視為優良指標生物。

南澳地區因沒有過度開發，當地居民主要以農業為主，仍保有好山好水，境內的南澳南溪流經金洋村、武塔村及碧候村三個村落，在台九線附近與南澳北溪匯流進入太平洋，水質非常清澈，溪中除了盛產優質毛蟹，也放養香魚繁殖，由於生態系統維持良好，可能因此有如此龐大族群的搖蚊。

金洋國小禮堂外可見到族群龐大的搖蚊群。

進行婚飛的搖蚊族群龐大，在山林襯托下好像細雪紛飛。

大卷尾在搖蚊群中穿梭捕食搖蚊。

大卷尾在搖蚊群中穿梭捕食搖蚊。

(中時 )