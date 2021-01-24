一隻台灣獼猴幼猴遭惡徒砍斷右腳，尾巴大面積撕裂傷、頭皮被掀開，被發現時關在小籠子內慘叫，外面因為還有大籠子，疑似是嫌犯以叫聲誘捕成猴；動保協會表示，台灣獼猴非保育類動物，依據野生動物保護法，野生動物在非保護區內遭虐待無法可罰，而動物保護法只針對人為飼養的動物，互踢皮球的局面引發民怨。

臉書粉絲專頁「WildOne野灣野生動物保育協會」日前公開一張台灣獼猴的幼猴遭虐待的照片，照片中該幼猴的右後腳大腿以下斷掉、斷肢不見，大腿只剩一小節，傷口下方是裸露的脛骨、腓骨，尾巴也有大面積撕裂傷、頭皮也遭掀開；文章內容表示，該幼猴被發現時關在小鐵籠裡，外面還有一個大鐵籠，疑似是嫌犯想利用幼猴發出的哀嚎聲吸引成猴。

幼猴遭惡徒砍斷右腳，尾巴大面積撕裂傷、頭皮被掀開，被發現時關在小籠子內慘叫，外面因為還有大籠子，疑似是嫌犯以叫聲誘捕成猴。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「WildOne野灣野生動物保育協會」）

該臉書貼文提到，在野生動物保護法中，在非保護區內虐待、傷害一般類野生動物竟然沒有條例和罰則可以援引，但就算觸法也換不回該幼猴為了保命而截肢的右腿與尾巴，「也換不回幼猴未來辛苦的每一天，即使捱過康復了，最終能否野放更是誰都說不準。」

有網友表示，將獼猴侷限在籠子內，應該可以認定為飼主飼養，可以以動保法處理；許多網友則留言說，「太殘忍太可惡了」、「動保法只針對人為飼養之脊椎動物，非保育的野生動物就會成為皮球互踢」、「野保法幾時要修法」、「真是噁心的人類行為」、「雖然台灣彌猴並非保育類但牠也是野生動物，也有生命同等尊重保護，更何況是無辜幼猴」。

(中時新聞網)