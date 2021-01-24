台北市有600多座禁菸公園，議員王浩調閱資料發現，2015年至去年，僅有71處有開罰739件違規吸菸，平均全市1年123件、5座禁菸公園才1件，開單率不但低且竟還有近半數罰單未繳，他質疑市府抓不到也罰不到，公園禁菸難落實。北市衛生局對此回應，吸菸是動態行為，稽查數高於裁處人數。

北市不少公園、廣場等戶外空間禁止民眾吸菸，王浩調閱資料發現，衛生局自2015年到去年，有71處有開罰紀錄，違規罰單739件。

王浩進一步了解禁菸公園取締情況，主要發生在萬華區艋舺公園，超過總數7成、有543件，其餘多為零星違規案件，包括大安區寧馨公園15件、內湖區東湖4號公園11件、南港區玉成公園10件、中山區花博公園和松山區鵬程公園各9件，分列違規吸菸取締前5大公園。

他表示，艋舺公園原先設有2處吸菸區，2015年已全面廢除，現在是無菸公園，但吸菸區廢除至今，卻還是有這麼多民眾違規，可見市府在禁菸宣導上有很大改善空間。

此外，王浩指出，公園違規吸菸取締案件增加的同時，未繳納罰單比例也增加。經查近6年，共有341件罰單未繳納，占總取締罰單件數將近一半，未繳比例更從2015年32％，提高至去年52％，未繳納金額累計92萬8000元，其中違規數量最多的艋舺公園，未繳罰單301件，比例高達6成，未繳納罰單金額高達85萬6000元。

王浩質疑，衛生局抓不到也罰不到，公園禁菸難落實，他認為，只開罰而未嚴格催繳和強制執行，使得違法吸菸者對於罰單視若無睹，菸害防治不能只做半套，裁罰後要對多次違規者關懷，加強相關規定的認識，衛生局也應研討如何提升菸害取締效能。

對於開罰率低，衛生局健康管理科長林夢蕙解釋，吸菸是動態行為，市府也採取持續性稽查，但必須要有行為人才會裁罰，不過稽查數是高於裁處人數。另開罰後有一定的行政程序，15天未繳罰單將先用書面催繳，30天未繳則由執行署強制執行。

林夢蕙說，過去稽查人力以各健康服務中心為主有200多人，2019年起與北市公園處跨局處聯合稽查補足人力，另也會針對較多違規吸菸案件的艋舺公園加強宣導與取締。

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(中時 )