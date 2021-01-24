UFC拳手波瑞耶(右)在第2回合以連續拳擊打倒麥葛雷格。（路透）

UFC拳手麥葛雷格(右)意外被波瑞耶打敗。（路透）

UFC前拳王麥葛雷格(Conor McGregor)再度震驚格鬥界，他24日居然在UFC 257的輕量級比賽遭到痛扁。對手波瑞耶(Dustin Poirier)第2回合就將麥葛雷格逼到鐵籠邊，一輪拳頭猛擊之後在第2分鐘32秒時將他擊倒(TKO)！麥葛雷格賽後難以置信：「我痛徹心扉，真的很受傷。」

麥葛雷格是大熱門也是這場比賽的主打明星，一開賽他就用拿手的左拳狠揍了波瑞耶幾拳。波瑞耶拚命要帶入地板戰也沒有成功，還因此吃下更多拳頭。首個回合打完是麥葛雷格占上風。

第2回合的逆轉關鍵出現在波瑞耶的腿部攻擊，即使麥葛雷格已有防備，波瑞耶仍卯起來狂踢，成功踢傷麥葛雷格的右小腿。波瑞耶抓準機會，鎖定下顎的連續拳擊，把搖搖晃晃的麥葛雷格打倒。這是麥葛雷格的鐵籠生涯首次被擊倒(22勝5敗)，先前他都是輸給鎖技。

波瑞耶說：「我們1勝1負打平了，也許該再來一場。」他幾年前僅1合就被麥葛雷格擊倒。然而麥葛雷格可能荒廢太久，武功大不如前。麥葛雷格說：「他的踢擊很猛，我的腿都癱了。這麼長時間沒比賽是很辛苦的，結果就是這樣。我一定會繼續練拳找回感覺。」

距離麥葛雷格上次出賽已相隔1年，他顯然非常失望，唯一欣慰的是他戶頭可以進帳500萬美元出場費(波瑞耶100萬美元)，加上付費收視的拆帳，麥葛雷格估計可賺2000萬美元(約台幣5.6億)。

(中時新聞網)