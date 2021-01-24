部桃群聚感染擴大 部桃專案即日起擴大 就醫先遠距諮詢

由於部桃群聚感染擴大，截至今(24)日共有15例本土確診病例，因此衛福部宣布，即日起擴大部桃專案到自主健康管理對象、陪看病親人及同住家人等，都可使用「24小時緊急醫療諮詢平台」，將以遠距醫療平台模式提供醫療諮詢，讓有看病需求的民眾先初步篩選後，再由桃園衛生局安排醫院，協助處理相關後續醫療需求。另諮詢過程完全免費，但需要先下載App上網實名註冊，之後就會開通使用。

本次部桃專案擴大辦理措施部分，針對曾在部桃就醫的民眾，將以遠距醫療平台模式提供醫療諮詢，讓有看病需求的民眾先初步篩選後，再由桃園衛生局安排醫院，協助處理相關後續醫療需求；再者，關於1月6日至1月19日部桃出院病人的後續就醫需求，請醫療機構留意詢問接觸史，提供適切的醫療服務，不得無故拒診；另對於協助收治或診治部桃病患的醫療機構，衛福部將研議診療費，處置費加成方案及相關獎勵

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前第一級患者與確診者直接接觸的患者仍一人一室留在部桃，二、三級則移出，門診也只看複診與急診，其他都轉移到其他醫院就診，但怕在沒有適當安排下會引起疑慮，所以建立這次的平台做遠端諮詢，進而安排就醫，對醫院和病人雙方都是較安全的做法。

衛福部常務次長石崇良指出，線上緊急醫療諮詢其實去年10月就已經上線，主要功能有二，一是針對居家隔離、檢疫期間有需要醫療協助的人做就醫前的篩檢評估，判斷後有需要就醫就會通知衛生局及看診醫院等預作準備，讓就醫運送過程達到防疫要求，當時合作對象主要有高雄市、台中市、桃園市等都在試辦對象裡頭。

這次的緊急醫療24小時諮詢平台擴大到自主健康管理對象及陪看病親人及同住家人等，該服務是與急診醫學會共同合作，24小時都有急診醫師待命，包含林口長庚、台中附醫、台南奇美醫院以及高雄長庚等4家醫學中心的急診醫師，本次因應部桃專案，擴大到陪病、同住家人都可使用該服務。

石崇良說，諮詢過程完全免費，但需要先下載App上網實名註冊，之後就會收到通知開通使用，24小時都可以使用，過去的藥單等都可上傳供醫師診療，若諮詢過後需要開藥的話，經部桃診斷將會聯繫部醫協助取得，若是有就醫需求，則轉介由衛生局協助到指定醫院就醫。但提醒民眾希望不要濫用與佔用上線時間。

石崇良補充，至於其他醫院收治曾於部桃就醫的病人，包含住院、出院、後續門診、急診等，都將有最高100％的診療費、處置方案等加成，一方面鼓勵基層加強防護，也保障就醫民眾的權益。

(中時 )