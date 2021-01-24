陸港兩地疫情持續惡化，香港政府23日凌晨緊急宣布，圍封九龍半島的佐敦部份疫區，目前已知共約有6900人在受限區域內接受採檢，今會持續家訪進行採檢。封鎖區內街道異常冷清，相關防疫人員數甚至比市民多，宛如死城。

香港截至23日確診病例突破1萬人，根據《東網》報導，相關檢疫人員已到訪超過3240個住戶，涉及約6200名市民，並登記資料以便日後追蹤。今（24）日會持續進行家訪，針對未受檢的民眾安排至採樣站檢測；至於已受檢民眾，當局也提供簡單的食物和清潔用品。

工作人員穿著防護衣，清洗街道。（圖／摘自東網）

今晨，受限區域的每個路口、後巷等，均架起鐵馬並有警員駐守，防止有民眾擅自離開封鎖區。封鎖區內街道平靜、異常冷清，有人員穿著保護衣進行洗街工作。

香港政府目標在48小時內完成全區檢測作業，預計25日上午6點左右開始上班。若過去14天在「受限區域」內超過兩小時的民眾，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，也須依從強制檢測公告，違者即屬犯罪，可罰款2萬5000港元（新台幣約9萬元）及監禁6個月。

(中時新聞網)