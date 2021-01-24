台北市議員鍾沛君因「右肺異常增生變化」，緊急動手術後休養至今，23日出現在市場發春聯時，熱情民眾都紛紛上前加油打氣，要鍾沛君一定要好好照顧自己，才有體力為民服務，鍾沛君也非常感謝支持者的鼓勵和打氣。

鍾沛君日前因例行年度健檢發現「右肺異常增生變化」，經醫師建議下立刻動刀，8日順利出院，並在主治醫師許文虎主陪同下召開記者會說明，她相當感謝醫護人員和主治醫師許文虎的照顧，也呼籲大家「早期健檢、早期發現，就有治療機會」。她也形容人生像是按下重新啟動鍵，希望盡速回到軌道上。

談到公布手術的這段過程，鍾沛君透露，其實事前很猶豫掙扎，包含父親反對公開隱私的病情，但她認為，身為政治人物，民眾有權利知道健康狀況，也希望知道早期治療，可以回到崗位，不會辜負選民的期待。

休息兩個禮拜之後，鍾沛君23日現身市場發春聯，並在臉書寫道「重新站上街頭感覺真好，歡迎來找我們拿春聯喔」，更附上和民眾互動的影片。許多支持者看到鍾的現身，都送上熱情的擁抱，也叮嚀鍾沛君要好好照顧身體。

大批網友也在po文底下加油打氣，「身體要留意哦！您是最最努力用心的議員，加油」、「優質的政治人物，鍾家小妹就是棒」、「人氣滿滿，勇健如常」、「請保重身體，注意保暖，不要太累，睡眠一定要夠，營養要足」、「身體要保重好才有體力為人民服務，人民有妳真好」、「妳是最棒的」！

(中時新聞網)