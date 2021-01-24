嘉義縣已服務8年的照顧管理專員林佩樺，截至去年底，服務人數已破1000人。她說，最喜歡拜訪無「齒」又高齡的長輩，別看這些阿公、阿嬤年紀大，頭腦可比咱們機靈呢！長照評估不是制式化的一問一答，應將關懷寒暄、回顧過往這些暖心元素添加進來，得以貼近民心。
嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰表示，為讓民眾獲得可近性的長照服務，各鄉鎮市衛生所都派駐照顧管理專員，佩樺原本是番路鄉衛生所照管員，後來資歷足夠，到衛生局擔任照管督導。
邱妙薰說，以佩樺資歷能留在局裡擔任督導，不過喜歡站在第一線的她，1年後主動請調回番路，持續帶領新進照管員，同時也能陪伴長輩，也因佩樺的熱忱和努力，更獲得衛福部第6屆社區金點英雄獎。
林佩樺日前跟著新進同仁拜訪95歲的個案，她說，初次見面，阿嬤笑臉迎人，頭戴紅色毛帽、身穿灰綠色，配上帥氣格子帆布鞋，似乎用心打扮一番，阿嬤還教他們說日語，重點是阿嬤唸得標準又清晰，全記得一清二楚，最後竟謙虛地說「拍謝啦，我攏沒讀書」，非常逗趣。
林佩樺說，長照評估應將關懷寒暄、回顧過往等暖心元素添加進來，有如長照服務在地化、社區化得貼近民心，不只阿嬤受到貼心的照顧服務，也讓家屬感受到縣府長照2.0團隊的用心及熱忱。
(中時 )
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