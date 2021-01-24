（16:10更新，補充最後戰果）總獎金100萬美元的豐田泰國羽球公開賽，女單決賽戴資穎、西班牙馬琳（Carolina Marin）再度上演現任、前任世界球后的精彩對決，走出上周YONEX公開賽決賽過敏呼吸不順、直落二落敗陰霾的小戴繼續奮戰，可惜19比21、17比21連兩周決賽飲恨馬琳，周二開打的年終總決賽再努力。

昨天戴資穎指出，今天對馬琳的首要目標是控制非受迫性失誤次數，自己觀察馬琳的比賽，覺得她是位速度相當快的選手，自己會試著跟上，今天第1局小戴以領先狀態進入技術暫停休息，但回到球場後，馬琳透過連下6分要回領先，小戴雖然救回2個局末點、為自己喊聲加油，但馬琳還是先下一局。

第2局戴資穎想透過一些手法的變化搶分，可惜也出現一些掛網球失誤，技術暫停前馬琳以5比0高潮打出11比4的7分領先，回來後馬琳持續耐心和小戴周旋、穩住分差，並出現7個冠軍點，昨天才上演化解對手4個賽末點而逆轉勝的小戴，再次救回4個賽末點，不過最後一分馬琳還是在34拍來回後，結束這場48分鐘的激戰。

戴資穎和馬琳生涯累積交手17次，小戴9勝8敗略佔上風，上周日兩人在同樣屬於世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列的YONEX公開賽女單決賽過招，當時馬琳也是直落二勝出，目前對小戴2連勝，年終總決賽的積分榜馬琳也躍居第1，小戴第2。

(中時 )