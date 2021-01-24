現場創作年畫非常受到歡迎。（市議員陳清龍服務處提供）

台中市議員陳清龍為迎接金牛年到來，24日在豐原服務處舉行「新春揮毫，送暖過好年」公益活動，邀請多位書法家現場揮毫，民眾只要以5張發票或是50元即可換購一副春聯。今年特邀請台中市政府參事書法家陳志聲及書法家葉登聰為活動開筆，現場揮毫墨寶義賣，包含手繪紅包袋、年畫、春聯等，義賣金額逾13萬元，將全數捐助在地慈善單位扶助弱勢生活。

陳清龍指出，活動每年都吸引許多人，很多鄉親年前就等這一場。近期碰上國內疫情不平靜，雖在戶外舉辦仍謹慎應對，配合防疫取消餐食提供，入口處也嚴格執行量測額溫，手部消毒，參加的所有人員皆配戴口罩。

陳清龍說，今年首次邀請書法家陳志聲蒞臨開筆，帶了5副墨寶與現場揮毫春聯提供義賣，每年都支持的活動書法家葉登聰，亦揮毫大字「牛轉乾坤」，象徵早期臺灣農業社會的精神，並祈願牛年大家都平安順利，所有墨寶皆被現場民眾買下收藏。

今年邀請年畫老師，手繪年畫及紅包袋現場義賣，服務處的好鄰居主動提供自家產的椪柑、黑糖薑片、花生糖、多肉植物等響應活動，反應非常熱烈，義賣總金額超過13萬元，全數捐助慈善單位，扶助弱勢。

在鄉親的期盼與要求下，習字多年的陳清龍也大展身手，寫下「牛年平安如意」等祝福字句，在豐原工作的曾先生說，知道陳議員有在舉辦公益春聯活動，今年總算有機會親臨現場，並有幸獲得議員親筆揮毫的春聯，張貼在家中祈求來年一切順利平安。

「以一杯茶湯，安撫一個不安的靈魂」，主辦單位感謝潤心茶會擺設茶席接待，以茶道與好茶平靜心靈，地方稅務局設置攤位宣導稅務，以雲端發票兌換各種好禮，活動獲鄉親熱情響應，圓滿順利，希望每個家庭都幸福過好年。

陳清龍議員在鄉親要求下大展身手。（市議員陳清龍服務處提供）

葉登聰老師牛轉乾坤墨寶義賣捐出。（市議員陳清龍服務處提供）

市民競標買下書法家陳志聲自創茶詩的墨寶。（市議員陳清龍服務處提供）

民眾準備春聯迎接牛年。（市議員陳清龍服務處提供）

(中時 )