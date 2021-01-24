中職最強吉祥物統一獅萊恩才藝多，曾完成不少高難度任務，這次統一獅與台南晶英酒店合作，共同推出「萊趣彩繪燈籠」活動，與「萊粉」小朋友共同創作元宵燈籠。

萊恩曾挑戰中職新人測試會、划龍舟、彩繪塗鴉、鐵板燒漢堡主廚、東洲黑糖奶舖一日店長、手作萊恩雞蛋糕等，各項任務都難不倒萊恩，也培養許多萊恩超級粉絲，今年初，萊恩更是親自手繪塗鴉自創「萊恩塗鴉桌曆」，開放球迷限時10天預購，銷售近200本，也是成為中職首位吉祥物自創商品品牌販售。

「萊趣彩繪燈籠」限額30組家庭及孩子參加，開放報名不到半天時間，超級搶手預約額滿。昨日下午，萊恩也帶著雀躍的心情來到台南晶英酒店出席活動，喜歡畫畫的萊恩之前都是使用麥克筆塗鴉，這還是萊恩首度使用水彩進行創作，將近2小時的塗鴉創作時間，萊恩展現好才藝繪製燈籠，而萊恩也展現親和力，輪流到每一組與孩子們進行創作，孩子們展現創作繪製「總冠軍」、「萊恩」、「魚頭君」及賀年祝賀語。

萊恩表示：「其實每個孩子都創意十足，大家都好厲害，也畫上他們的心願，尤其是看到有球迷寫上二連霸、世界最強吉祥物，心裡有點感動，謝謝他們一直支持球隊、支持我，很開心可以跟大家一起彩繪，真的是一個很有意義的活動，看著大家都好認真在畫畫，感到十分開心。」

統一獅行銷特別規劃「萊趣彩繪燈籠」活動，希望透過每一個活動能讓孩子們無論在學習各項都能堅持自己的目標，透過萊恩啟發教育，讓萊恩成為孩子們的典範。

(中時 )