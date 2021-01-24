時代力量黨主席陳椒華24日偕同台中黨部主委洪錦鈺、執行長簡嘉佑和副執行長吳佩芸等人，一起到北屯市場向攤商和買菜市民提早賀年。（時代力量提供／馮惠宜台中傳真）

時代力量黨主席陳椒華24日起展開各縣市發紅包袋與春聯行程，第一站選在台中市北屯市場，盼台中市民支持時代力量，讓第三勢力崛起，並在台中市議會至少佔有三席之地，發揮理性問政的監督力量。另，針對中火老舊機組2029年才除役，她也痛批民進黨誠意不足，並提出中火燃煤機組全提前五年以上除役的訴求。

陳椒華24日偕同台中黨部主委洪錦鈺、執行長簡嘉佑和副執行長吳佩芸等人，一起走入市場向攤商和買菜市民提早賀年，爭取選民支持；她也針對一年來中央與中市府一直僵持不下的台中電廠議題發表看法，她認為中火減煤除役是必然的趨勢，但台電日前回覆立法院經濟委員會的報告僅規劃最快在2029~2030年提前二年將1-4號燃煤機組除役，即中火在2024~2025年二部燃氣機組陸續上線後，即使1-4號燃煤機組在燃氣環評中轉為備用，但中市府和市民擔心在民進黨全面執政下，在2025年非核家園後，可能因電力不足又突破環評限制而重新啟用。

陳椒華認為，執政黨必須規劃出中火十部燃煤機組除役的期程，不能只有1-4號機組，她說依照台電目前依然抱持燃煤機組應使用40年的陳腐觀念，中部人可能還得承受中火燃煤空污23年，她要求應全數提前至少5年除役，在2040年之前讓中火煤機組全數除役。

陳椒華也呼籲盧市府早日讓中火燃氣的都審通過，盡早讓台電開始建燃氣機組，未來才可讓燃煤機組再增加降載彈性，勿執著用都審卡燃氣，阻礙能源轉型，不要用這種兩敗俱傷的方式，延誤燃氣機組的進度。

陳椒華表示，2020時代力量在台中獲得最多政黨票的區域是北北屯，因此選在北屯市場向市民拜早年，陳椒華表示，未來一定會在北北屯、大里霧峰、南屯、西屯等區推派議員參選人，雖然目前尚未確定人選，但已有重點培訓名單，將至少推出五位候選人，期望至少搶下三席議員，在議會組成黨團，為市民監督市政、把關預算。

(中時 )