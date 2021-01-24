大陸山東棲霞一座金礦1月10日發生爆炸，22名礦工被困井下。搜救行動今日大有斬獲，今日，已取得聯繫的11人全部成功被救出。

綜合陸媒報導，按此前消息，根據井下傳回的紙條顯示，井下共有22人，五中段11人，六中段1人，另有10人情況不明。

山東棲霞金礦事故救援今日已有11名礦工成功升井，接下來，會繼續進行其他失聯礦工搜救工作。

這場救援行動面臨許多難題，中國科學院院士何滿潮受訪時曾指出，一是，礦井深度，礦井達700多公尺，其中有人的5中段和6中段分別深達586.8公尺、637公尺，深度即意味著難度。

二是，岩石硬。他說，金礦地質大多為花崗岩，抗壓強度達120兆帕，即意味著一個指甲蓋的面積能夠承受1200公斤重量，在這種條件下，打一個鑽孔難度非常大。

他又指，三是通風難，必須創造條件，解決井下被困礦工呼吸空氣的條件。四是清障難。距離井口246公尺處，存放的炸藥爆炸產生的衝擊波毀壞豎井，形成堵塞堆積。

現場救援組組長陳玉民表示，對於鑽孔而言，除了岩石硬度之外，局部地方還有裂紋，有時容易碎。 打鑽過程，一旦控制不好，容易偏斜，或者出現卡鑽。 其次是打孔的過程會出現湧水，影響井下礦工生存環境。

(旺報 )