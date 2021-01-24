曾經的全球客流量霸主美國亞特蘭大國際機場23日公布了2020年運營統計資料，2020年廣州白雲國際機場客流量超越亞特蘭大，成為全球最繁忙機場，這也是大陸機場首次問鼎全球第一。

人民網報導，2020年，亞特蘭大機場旅客輸送量為4291.87萬人次，較上年下降61.17％。此前，廣州白雲國際機場已經公布了2020年運營統計資料，2020年全年旅客輸送量為4376.81萬人次，較亞特蘭大機場多80多萬人次，成功登頂2020年全球機場輸送量首位。

2020年，新冠疫情對全球民航業影響顯著，廣州白雲機場旅客量也經歷了前慢後快的發展。2月份受疫情衝擊旅客量跌至冰點，隨後開始逐漸復甦。從4月開始，白雲機場每月旅客量始終超越亞特蘭大機場。

白雲機場同樣是3月起各項生產資料持續好轉；大陸十一國慶中秋假期8天共接送旅客133.13萬人次、飛機起降1.01萬架次，創下疫情以來多項新高；11月大陸國內旅客量已超疫情前水準，實現單月客流量501.4萬人次，成為疫情後大陸國內唯一一個突破500萬人次輸送量的機場。

(旺報 )