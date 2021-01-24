獅潭鄉海拔高、溫差大，栽種柑橘果肉飽滿多汁、草莓碩大紅豔，又甜又香，苗栗縣長徐耀昌等人推薦優質農產，歡迎遊客到產地品嘗鮮美水果，暢遊生態美景。（何冠嫻攝）

獅潭鄉海拔高、溫差大，栽種柑橘果肉飽滿多汁、草莓碩大紅豔，又甜又香，獅潭鄉農會連年舉辦「橘莓戀」活動聯合行銷，今年辦理全縣桶柑評鑑以及鄉內草莓，其中全縣桶柑評鑑平均甜度都可達到12度以上，有些更高達14度。24日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人頒獎肯定栽種技術與農產品質。

獅潭農會總幹事黃煥祥指出，鄉內柑橘栽培面積近120公頃，年產量1700公噸，無籽桶柑皮薄、果圓，還有像胭脂般的紅潤光澤，草莓栽種面積約35公頃，年產量320公噸，酸甜滋味廣受消費者喜愛，品質、口感都一級棒，受去年乾旱影響，柑橘顆粒雖較小，產量減少但品質口感不受影響。

今年獅潭鄉農會辦理苗栗縣桶柑果品評鑑、獅潭鄉草莓果品評鑑，桶柑特等獎由獅潭鄉永興村練新寬拿下，草莓評鑑特等獎得主則為獅潭鄉永興村越南籍新住民廖麗娟。

廖麗娟從越南嫁到台灣10多年，多年前因故喪偶並自學栽培草莓維持家中經濟，獨力經營2分多地的永興草莓園，栽培香水、美姬、豐香等品種，起初面臨多次栽種失敗，她仍堅定努力，靠自己摸索調配肥料以及調整田間管理，種出經驗與成就，每顆草莓艷紅且碩大飽滿，香氣迷人，今年為第二度參加評鑑，成功拿下最高殊榮。

徐耀昌等人頒獎表揚評鑑得主，肯定果農用心栽種，打響桶柑、草莓知名度。徐耀昌表示，雖然乾旱雨水少，農民仍克服天候因素，以精湛的管理技術栽培出品質優異的果品，歡迎大家到苗栗品嘗最優質水果、採買伴手禮，並暢遊生態美景。

苗栗縣桶柑及獅潭草莓評鑑其他獲獎名單如下：

桶柑評鑑：頭等獎-公館農會羅財俊、獅潭柑桔1班劉美妹，貳等獎-獅潭果樹2班練新麟、謝添雲、獅潭柑桔1班謝道興，參等獎-獅潭果樹2班沈鳳浩、獅潭柑桔1班謝添君、頭份農會譚華財、獅潭柑桔1班徐瑞霞。

獅潭鄉草莓評鑑：頭等獎-黃玉嬌、劉榮祥，貳等獎-劉梅蘭、鍾文標、邱仿文，參等獎-葉福郎、林燕金、鍾治能、谷娟。

(中時 )