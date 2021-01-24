今年蜜棗品質及口感是近年來最佳，高樹鄉公所24日舉辦蜜棗評鑑，參賽蜜棗甜度都在14度以上，最後冠軍由76歲的汪丁進（右三）獲得。（潘建志攝）

今年蜜棗品質及口感是近年來最佳，高樹鄉公所24日舉辦蜜棗評鑑，參賽蜜棗甜度都在14度以上。（潘建志攝）

屏東縣高樹鄉盛產蜜棗，今年拜寒流所賜，蜜棗品質及口感是近年來最佳。鄉公所24日舉辦蜜棗評鑑，參賽蜜棗甜度都在14度以上，最後冠軍由76歲的汪丁進獲得，這是他第1次種蜜棗，沒想到就奪冠，直呼「想不到」。

今年因寒流溫度夠低，日夜溫差大，讓蜜棗皮薄味甜，品質極佳。鄉公所每年都會舉辦蜜棗評鑑，今年有49名農友參賽，評審之一的農業試驗所鳳山分所郭展宏說，今年參賽蜜棗甜度都有14度以上，最高還測出15.6度。

評分標凖為外觀色澤、甜度各占30分，重量、口感各占20分，郭展宏說，今年參賽蜜棗品質都很優秀，差異極小，要選出名次不容易，最後冠軍由76歲的汪丁進獲得，亞軍黃金泉、季軍鄭明輝，另有3名優選。

汪丁進長年種植木瓜、香蕉，近年來鄉公所推廣種植蜜棗，他2019年底撥出2分地種植蜜棗台農13號－雪麗，除了請教農政專家外，也將種植木瓜的肥培管理經驗運用到種植蜜棗上，這個冬季開始收成，沒想到第一次種就拿下冠軍。

高樹鄉長王樹圍說，高樹環境得天獨厚，水源乾淨，農產品品質高，其中蜜棗、鳳梨、芋頭名列為高樹三寶。蜜棗是熱門的農曆年節伴手禮，也是高樹馬拉松受歡迎的伴手禮，歡迎大家一起到高樹「棗」到幸福。

(中時 )