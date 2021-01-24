桃機3航廈土建工程招標案因規格標出現瑕疵，22日決議廢標。經桃園國際機場公司檢視、盤點後續作為，初步認定瑕疵未影響投標公正性，擬發還新台幣5000萬元押標金給唯一投標廠商，後續也將啟動重新招標，希望在3個月內完成。在評選委員部分，桃機公司也會一併檢討。

桃機公司副總范孝倫說，後續得依《政府採購法》規定檢討，並就情節嚴重程度做後續處置；初步調查，投標案並未涉及不法情事，因投標團隊未充分了解相關規定導致瑕疵，正在走廢標程序，預計一周內完成，待程序完成後，應可將押標金5000萬元發還投標團隊。另一方面，桃機公司得重新辦理招標案，包括第一階段資格標、第二階段規格標都得再走一次，希望能在3個月內完成。

由於該名評委已請辭，評選委員名單也僅剩10人。桃機公司表示，會一併檢討評委名單，增聘或改聘都有可能。

第三航廈採分階段完工，預計2024年北登機廊廳先啟用，主航廈2025年試營運，南登機廊廳2026年初完工，在規格標廢標後，完工期只會往後延。

(中時 )