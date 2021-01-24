德國經濟部長致函台灣政府籲請提高汽車業晶片供給。專家分析，車用晶片和資通訊晶片在晶圓產能「此消彼長」，車用晶片恐有斷鏈危機，對車廠衝擊程度最大，未來在車用晶片晶圓產能分配，政府將扮演重要角色，台灣應掌握契機提升國際地位。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量。他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨接受中央社記者電訪時分析，2019年全球車市景氣不佳，車用半導體整合元件製造廠（IDM）產能供過於求、稼動率偏低，IDM廠採取先填補本身晶圓廠稼動率、降低委外晶圓代工訂單的策略。

加上去年上半年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，車用晶片IDM廠暫緩資本支出和研發費用，整體車用晶片供應鏈出貨也受到影響。

相較之下，疫情帶動宅經濟和遠距辦公學習需求，去年4月開始迄今資通訊產業加碼拉貨，帶動消費性電子晶片出貨反轉強勁成長，形成車用晶片拉貨減緩、資通訊晶片大幅提升庫存「此消彼長」的態勢。

楊瑞臨說，這個趨勢也改變上游晶片代工業者的產能分配，5G手機、筆電、資料中心、宅經濟等應用晶片帶動晶圓代工產能滿載，車用晶片供應鏈心態保守，使得晶圓投片產能版圖明顯挪移，資通訊產業大搶晶圓產能，8吋和12吋成熟製程晶圓產能也塞爆。

他透露，連車用晶片IDM廠內部事業單位也在搶自己IDM廠的晶圓產能，因應資通訊晶片強勁拉貨，加上電動車和先進輔助駕駛（ADAS）應用帶動車用晶片需求，車用晶片IDM廠去年11月才開始「驚覺」委外尋求晶圓代工。

不過楊瑞臨說，「現在已經來不及了」，資通訊晶片廠商寧願漲價爆表也要下單搶晶圓產能，而在晶圓代工廠角度，車用晶片代工的毛利率低於資通訊晶片，晶圓代工廠會衡量毛利率，不見得轉移產能製造車用晶片，「車用晶片恐有斷鏈危機，情況相當嚴峻」。

觀察車廠供應鏈，楊瑞臨分析，關鍵車用晶片缺貨缺料，會使得整車無法出貨，對整車車廠營運負面影響的程度，大於手機產業若缺料情況達5倍到10倍；車用晶片缺貨，對車用IDM廠來說影響程度最小，因為這些IDM廠的晶圓產能已經被資通訊晶片下單投片塞爆，反而是新車款無法出貨，對車廠衝擊程度最大。

他預估，這次車用晶片大缺貨，情況起碼延續6個月、多則1年。儘管台積電調高資本支出，但多數是先進製程，且量產速度沒這麼快。

展望車用晶片後續發展，楊瑞臨指出，即便8吋或12吋晶圓代工廠釋出產能因應，美國還是歐洲車廠優先也是難題，車廠可能罕見以讓利方式爭取車用晶片晶圓代工優先權。

中長期看，他認為「解鈴還須繫鈴人」，關鍵在於車用晶片IDM廠是否願意擴大資本支出擴充本身晶圓產能，另外為了「買保險」，車用晶片IDM廠可能會更積極擴大委外晶圓代工。

展望台灣角色，楊瑞臨引用台積電創辦人張忠謀談話「台積電將變成地緣策略家的必爭之地」指出，台灣的半導體和晶圓代工已占全球重要戰略地位，未來決定車用晶片晶圓產能分配，可能不是企業或供應鏈之間按照市場機制說了算，反而是政府間的談判將扮演關鍵過程，在供應鏈重塑的大趨勢下，台灣政府有機會扮演重要角色，應掌握契機拓展台灣的國際地位。（編輯：楊凱翔）1100124

(中央社)