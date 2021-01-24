「浩角翔起」成員阿翔2019年爆出婚外情，老婆Grace事後選擇原諒腥尪，經過這段時間的沉潛與磨合，一家5口生活漸漸恢復平靜，如今Grace已能在節目上自在聊夫妻大小事，近日Grace上節目聊到阿翔寵愛女兒至深，如果想到孩子以後交男友，一定捶心肝，Grace笑著表示：「他無法面對」。

阿翔與Grace育有2個女兒1個兒子，都是夫妻倆的寶貝，而阿翔一直都是「女兒傻瓜」，Grace作客《聽媽媽的話》節目，被問到如果女兒交男友，老公會是什麼反應？Grace表示阿翔是屬心態比較浮誇派的，絕對沒辦法接受女兒交男友，如果真有那麼一天，他的反應會很極端，要馬「不正面詢問」，要馬正面前突破，前者的話，他應該一方面先觀察，但要老婆去追問女兒的感情發展進度。

Grace說，如果阿翔是走直球對決的方式，就會非常極致，阿翔應該會追問男方的家庭背景，再問小倆口進展到什麼程度，但如果他開口逼問「到幾壘」，肯定是已經到忍無可忍的程度。

Grace解釋，因為阿翔是很保護女兒們的，所以才會問很深入，還透露他在當爸爸方面是傳統派，女兒跟異性如果沒到正式交往，就相安無事，但如果女兒堅持繼續談戀愛，阿翔會出招，Grace開玩笑說他可能會「打斷腿」或「雇殺手」，並找出男方的缺點，或拿學業當理由，阻攔女兒繼續投身戀愛路。

(中時新聞網)