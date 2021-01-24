中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，1人為桃醫出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890），累計桃醫群聚感染已15人確診，引起民眾人心惶惶，部分縣市、單位還公布「避桃令」，桃園慘被貼標籤。對此網紅泛舟哥（張吉吟）發文力挺桃園，並透露部桃醫當地的暱稱，引起熱議。

泛舟哥23日透過臉書表示：「我老婆是桃園人，我女鵝也桃園人，林北更是桃園人，省桃還在我家旁邊，醫護人員他們願意站在第一線守護我們，我感到光榮無比」，同時附上一張與妻子的甜蜜合影，不畏懼外界的眼光，勇敢站出來挺家鄉的舉動，得到許多網友的熱烈迴響和盛讚，紛紛留言：「向桃園朋友致敬」、「桃園加油！挺醫護！挺桃園！」、「省桃也在我家附近，難道我們是鄰居」、「我媽在省桃生我，我在部桃生我兒子，部桃加油，桃園人一起加油」等。

由於他在文中稱部桃為省桃，被網友糾正：「是部桃，省桃是1997年前的名稱」，馬上釣出許多在地老桃園人，接力在留言區表示泛舟哥並沒有說錯，「我住這33年，在地人還是叫省桃」、「你一說部桃就知道你是外地來的啦」、「我就不想改，誰知道什麼是部桃」、「會講省桃一定老桃園人」、「我才不管省桃 部桃 X桃，我只知道我生在桃園，以桃園人為榮，發生這樣的事，在地鄉親挺起來」，但有部份人仍認為：「人家有新名字，講新的比較好」。

(中時新聞網)