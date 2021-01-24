「國立交通大學」校名明天正式走入歷史並換上新校名，今天一早即有大批校友排隊搶拍最後身影，人龍隊伍一度長達上百公尺，大家都要將歷史畫面保留下來。（陳育賢攝）

「國立交通大學」校名明天正式走入歷史並換上新校名，今天一早即有大批校友排隊搶拍最後身影，人龍隊伍一度長達上百公尺，大家都要將歷史畫面保留下來。（陳育賢攝）

國立交通大學與國立陽明大學合校作業，25日將更換「陽明交通大學」新校名，「國立交通大學」校名將走入歷史，近1個月已有不少交大人到交大校門口與「國立交通大學」校名的最後身影拍照留念，今天是最後機會，一早即有大批校友排隊搶拍，隊伍一度長達上百公尺，大家都要將歷史畫面保留下來。

陽明大學與交通大學合校案去年6月由教育部通過，並獲行政院核准，2月1日「國立陽明交通大學」將正式成立，位在新竹市大學路的「交通大學」光復校區北大門，明天上午也將拆除自來台後於1979年恢復校名為國立交通大學的大門校牌字樣，並更換上「國立陽明交通大學」校名。

近1個月，已有不少交大人到校門口與校名合照，今天是最後1個假日，也是校名拆除前合照的最後機會，一早即有大批學生、校友到場排隊拍照，人龍隊伍一度長達上百公尺，交大人要將「國立交大通大學」校名字樣的歷史畫面，永遠保存下來。

陽明大學與交通大學將於2月1日正式更名合併，首任校長遴選也在去年11月由各方推薦海內外6人選角逐，遴選小組之後議決產生第1階段校長候選人共3名，遴選小組日前投票，最後選出交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏為陽明交通大學首任校長。

「國立陽明交通大學」即起教師數達1400人，學生數達2萬人，校地19公頃，初期將有19個學院、6個新設研究中心、1個附設醫院，分布於9個校區。新校並將斥資95億元建智慧醫院、智慧健康大樓及動物中心等，未來兩校原各自發展的醫療與電子資訊兩大強項，將會強加強、更上層樓。

(中時 )