男星羅志祥（小豬）在2020年4月遭大陸網紅舊愛周揚青以一封「毀滅分手信」，踢爆小豬出軌、多人運動，讓羅志祥的形象一夕全毀，也讓小豬在演藝圈的動態格外引發關注，儘管羅志祥不時在社群網站上現蹤，但他都是分享生活和潮牌相關，而近日有網友問他「今年會出新專輯嗎？」也釣出羅志祥回應：「會喔」。

網上近期出現明星的直播影片被詐騙集團盜用，羅志祥的影片也被盜用，並以假直播的方式，意圖騙取網友個資，小豬日前就在臉書發文呼籲：「現在有很多的詐騙手法 利用我之前直播的畫面跟網友進行互動 請大家一定要注意 這不是我 希望大家不要受騙！」

羅志祥回應網友。（圖／取材自羅志祥臉書）

羅志祥發文引發網友熱議，有人驚呼：「好多人藝人都有ㄝ（被盜用）」，羅志祥則回覆：「對呀」，同時，也有網友留言問「今年會出新專輯嗎？」，沒想到還真的釣出羅志祥親自回應「會喔」，看來羅志祥今年將有復出計畫並推出新作品。

羅志祥自從和舊愛周揚青9年情斷，爆發分手風波讓小豬演藝事業全毀，螢光幕上已看不到羅志祥的身影，他也沒有對外公開露面，而羅志祥在日前也在IG發文：「2020經歷過悲傷挫折 難過失落 又或者是快樂喜悅 在年末倒數中都將成為過去了」，並感性說：「這一年當中的每一天 都在經歷著很多不同的事情 開始發現有時候人會在不知不覺中 活成了自己討厭的樣子」，小豬進一步說，這也是成長的一部分，不需要逃避，而是真實的面對自己。

(中時新聞網)