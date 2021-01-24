富邦悍將今年球季一口氣找來6位洋投，不過目前只有索沙跟羅力抵台，行政副領隊陳昭如今天出席富邦盃台灣12強少棒大賽閉幕典禮時表示，其餘4位洋投目前還卡在簽證問題，若是順利的話預計月底能到台灣，農曆年後與球隊會合。

去年上半季，悍將洋將接連出現問題，又因疫情無法及時換人，因此季後他們記取教訓，一口氣找來6名洋投，除原複數年約的索沙、羅力，也與邦威續約並簽下納恩斯和傑斯，最後又找來育成洋將優瑪，為新球季做足準備。

羅力11日率先抵達，索沙也在2日後順利來台，2人都開始進行14天的居家隔離，陳昭如透露，續約的外籍教練古久保健二跟羅根都也抵達台灣。

「剩下4人目前差在簽證，順利的話預計月底可以來台灣，目前各外館對於簽證都很幫忙，都還算順利。」另外針對全隊團隊談薪進度，陳昭如表示，目前都已經談過一輪，之後全部確定後才會一併公布。

(中時 )