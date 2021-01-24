新北市消防局第一救災救護大隊今在保齡球館舉辦消防演練。（新北市消防局提供）

為保障春節期間民眾出入休閒遊憩場公共場所安全，新北市消防局第一救災救護大隊今（24）日上午在板橋區24小時營業保齡球館舉辦春節消防演練暨自衛消防編組，期藉此訓練驗證員工災害應變能力及消防人員搶救作為。

消防安檢小組先針對該場所受信總機及消防設備進行抽測是否妥善堪用，演練開始後依消防防護計畫書，進行緊急廣播與撥打119專線報案、初期滅火、引導疏散顧客，在消防人員抵達後，與球場人員進行救災現場狀況交接，後續執行入室搜救、佈線搶救滅火、阻隔延燒等，展現消防人員應有作為。

消防局與保齡球館動員約60名人力進行演練，期灌輸民眾正確防火及避難逃生觀念，並提升消防人員火場搶救的專業應變能力，進而確保民眾居住安全。

消防局副局長李清安表示，目前春節期間為維護公共安全及確保消費者權益，春節專案檢查小組已持續針對大型賣場、室內休閒遊憩等場所全面進行消防安全檢查，消防人員也加強救災整備，以維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

(中時 )