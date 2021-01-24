部立桃園醫院群聚今（24）日再增2例，是出院病人和陪病家屬，可怕的是，兩人感染原因不明！台大醫院前感染科醫師林氏璧得知有新病房案例出現，又頭皮發麻了，連嘆2聲真的不妙！他說，這2例確診者都未被匡列篩檢過，且距群聚爆發時間已快兩周，有可能已散到家人甚至社區了。

林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，早先他提過，如果部桃群聚感染新增病例，若是在匡列之內會比較安心，但現在又多了新病房有案例，如同他個人在越南看護一案時的反應，多出一個病房就代表之前疫調有其極限，部桃院內感染的範圍比當初想的還大。這兩人之前完全沒有被篩檢過，因為12A病房被界定為綠區。

林氏璧進一步分析，案889在1月16日至18日期間出疹，這症狀不一定是新冠，他和案890都在20日出現症狀，指揮中心現在也是界定兩人發病日都是20日。如果都是在部桃得到的，那潛伏期是9~12天。他之前就曾跟大家說了，潛伏期還沒走完，別急著下結論這次感染的潛伏期較短！

林氏璧憂心的是，案889住部桃的時間是在1月8日至11日，離現在已經有點遠了。目前正在疫調中，這兩人可傳染日大概都是18日開始，希望他們沒有暴露太多人。但他更擔心的是，如果8~11日當時12A病房是汙染的，那到現在再去召回當時一採陰性的醫護人員，還有當時住院的病人，可能會抓到更多案例。且離現在已經快兩周，有可能已經散到家人甚至社區了。

林氏璧說，不知道案889在1月16日至18日期間就醫是否在診所就診，如果是的話，只要到醫療院所也是有受感染的可能，這裡也應該要詳細疫調。

(中時新聞網)