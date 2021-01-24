有「最美星二代」稱號的沈月，完美繼承媽媽邱淑貞好基因，外型和身材都相當出色，近日她在微博更新近照，一雙逆天長腿相當吸睛，連媽媽也大讚她像法國女神蘇菲瑪索（Sophie Marceau）。

沈月曬出一組近照，寫下：「媽媽說我變藍灰色眼睛後像蘇菲瑪索，過獎了！我覺得髮型有點像而已，嘻嘻」，只見她穿著黑色上衣搭牛仔短褲，一雙纖細長腿全看光，對著鏡頭擺出酷酷表情，搭上戴有色隱形眼鏡的關係，看上去真有點像外國人，網友也大讚「真的挺像的，你多拍點這種酷酷的」。

沈月近照逆天長腿吸睛。(圖／翻攝自微博)

邱淑貞讚女兒像蘇菲瑪索。(圖／翻攝自微博)

沈月是性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉的大女兒，20歲的她已長得亭亭玉立，擁有超高顏值和出眾氣質，外貌和身材都已媲美媽媽邱淑貞，舉手投足都充滿星味，能輕鬆駕馭不同造型，常替時尚雜誌拍攝寫真照，因此被網友封為「最美星二代」。

其實，沈月靠著美貌，就已吸引大眾不少關注，更有不少經紀公司找上門，想邀她進演藝圈，但她卻無意出道，而是想成為一名職業編劇，之前為了替爸爸沈嘉偉解決公司虧損，特地休學到I.T公司，跟著叔叔沈建偉學習，頗有接班人架式。

不過之前爸爸沈嘉偉的時裝品牌I.T卻被爆出虧損問題，估計慘賠將突破7億港幣（約台幣27億），她也掃到颱風尾，在IG宣傳新一季服裝的美照，卻被網友留言狂酸：「你爸很丟臉」、「你同意你爸爸的做法嗎？」導致她只好關掉留言更刪文。

(中時新聞網)