香港女星黃心穎2019年爆出介入許志安和鄭秀文的婚姻，2人在計程車上激情舌吻的畫面流出，讓她一夕之間成為全民公敵，造成形象、事業全毀，只好到美國避風頭，遲遲等不到復出機會，然而昨（23日）她孤單迎來32歲生日，卻表示「要變得更瘋狂」。

「安心出軌」醜聞爆發後，黃心穎遭到公司TVB冷凍至今，她走避美國數個月，一度轉行賣房，近期卻悄悄回到香港，奈何公司不肯解約，她遭8年長約綁死，也無法接新工作，對此，TVB高層樂易玲表示，真的要解約的話，如果是跳槽不用付違約金，但黃心穎本人目前沒有復出想法。

去年11月曾傳出黃心穎要復出，然而又爆出消息，指出她最快兩個月內就會被東家解約，當時黃心穎回應，「有新消息再跟大家講，多謝關心」，沒有承認也沒有否認，僅用一句話帶過，跨年夜卻又發文感嘆，「今年真的是感受深刻」，疑似對於自己遭冷凍的狀態有感而發。

黃心穎23日在IG上曬出慶生照，儘管身邊未見親朋好友，只有她捧著蛋糕開懷大笑的樣子，仍能看出她心情不錯，黃心穎在內文寫道，「生活在這個瘋狂世界裡，你只可以變得比它更瘋狂，瘋狂地冷靜，瘋狂地專注和瘋狂地快樂，謝謝大家的祝福，祝大家繼續健健康康。」而二姊黃心妙也分享黃家四姊妹的舊照祝福，「寶貝妹生日快樂喔，未能陪妳慶祝，送妳滿滿的愛和祝福。」

(中時新聞網)