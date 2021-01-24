經發局專門委員謝公耀率隊視察大買家北屯店，督導落實秋冬防疫專案，賣場需實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，並提醒排隊民眾保持1.5公尺距離。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

國內新冠肺炎疫情增溫，台中市農業局24日視察台中魚市場、台中果菜批發市場及豐原果菜批發市場防疫情形，感謝業者與消費者配合，維持市場營運不中斷；另外，經發局也前往大買家北屯店關心顧客動線分流等作為，提醒業者因應春節採買人潮，提前做好準備。

農業局由主任祕書陳柏宏率隊督導各市場，宣導市場人員、零售商配合戴口罩等防疫措施，若不聽勸將依法開立勸導單，屢勸不聽可處3000元至1萬5000元罰鍰。

農業局表示，批發市場是農產品重要交易場域，為維持營運不中斷，市府近日已透過電子通訊宣導各批發市場採行必要的安全衛生防護措施，加強環境消毒與空氣流通、量測體溫、提供酒精、所有進場人員強制戴口罩、保持社交距離，並要求批發市場即時回報防疫情形。

此外，經發局專門委員謝公耀率隊視察大買家北屯店，督導落實秋冬防疫專案，賣場需實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，並提醒排隊民眾保持1.5公尺距離；另賣場工作人員也要加強自主健康管理，工作時戴口罩、公共區域固定清潔消毒等，守護顧客與員工健康。

謝公耀表示，臨近春節採購，賣場假日湧入採買人潮，因此結帳區距離標示及環境消毒作業都是防疫重點；感謝業者自主落實防疫，為避免民眾前往公共場所造成群聚風險，也鼓勵業者搭配虛擬販售通路，紓緩購物人潮。

(中時 )