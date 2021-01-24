壯壯曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長，不過2017年因另有生涯規劃離隊，後來仍常出現在球場，也曾是麥卡貝中職節目「爪TV」主持人，不過這位兄弟女神改披樂天桃猿球衣，樂天球團宣布壯壯成為應援團女團長，未來要改幫桃猿球員加油。

樂天桃猿在新球季要將實施八年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，醞釀六個月的企劃成真，女團長也不只一位，繼Rina之後再度登場的將是動感女神壯壯，她接下女團長任務，現正密集訓練中。看台上的10號隊友跟著壯壯團長一起為桃猿男兒應猿的時代來臨。

壯壯身高165公分，體重48公斤，曾經在2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任場邊啦啦隊「台灣隊長」，當時為中華隊帶啦啦隊替台灣加油，儼然女團長風範，她在2021年將成為猿風加油團Rina、阿誠、阿杰以及山G以外第五位團長，由她來帶動「猿風加油」，場邊用笑容當武器，勇Stronger是壯壯擔任女團長最大的特色，Stronger Together、永不退讓！

壯壯歷經職業球隊啦啦隊以及各大賽事活動主持人，演藝經驗豐富，成為Rakuten Monkeys的應猿女團長其實還是生涯最大的挑戰，她表示：「樂天桃猿的10號隊友很熱情，加油歌超級動感，很羨慕10號隊友並肩作戰的感覺，如今自己可以身在其中掌握球場氣氛，我有信心帶動大家一起為桃猿加油，我們一起壯起來！」

壯壯團長預計在3月23日主場開幕戰登場。

(中時 )