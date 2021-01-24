台中南天宮24日舉辦一場「新春送暖‧傳愛千里」公益活動，在農曆過年前發送1000份「歲歲平安福氣箱」希望大家呷平安、好過年。（馮惠宜攝）

台中南天宮24日發送1000份「歲歲平安福氣箱」，裡頭有平安米、平安麵、米粉、麥片…等民生物資，希望大家呷平安、好過年。（馮惠宜攝）

國內疫情緊繃，許多廟宇紛紛取消農曆年搶頭香、發錢母等活動，台中南天宮因應疫情也取消了大年初一到初三發送龍銀活動，24日廟方特別舉辦一場「新春送暖‧傳愛千里」公益活動，台中南天宮主委吳光雄表示，這場活動在農曆過年前發送1000份「歲歲平安福氣箱」，裡頭有平安米、平安麵、米粉、麥片…等民生物資，希望大家呷平安、好過年。

台中南天宮以白米濟世聞名，唯，過去發白米都在關聖帝君聖誕前舉辦，今年首度選在農曆年前發送物資，且不限中低收入戶，只要民眾到場排隊就可領取；據悉這場歲末的公益活動是關聖帝君日前指示，吳光雄說，體恤各界因為疫情，景氣不佳，希望透過這場活動，鼓勵大家，也討個吉利。

清晨6點不到，住在太平76歲的黃姓婦人就到南天宮廟口排隊，她說，聽到鄰居說，這裏可以領物資就騎車來，而廟方原本計畫十點開始發放，民眾趕早帶著板凳來排隊，廟方工作人員也一一為排隊民眾量體溫，並發號碼排，約9點多就已超出1000個名額，長長人龍繞到好幾個街廓外。

吳光雄也表示，因應疫情，廟方已取消初一到初三發放龍銀等群聚活動，但個人新春到廟中祈福等活動不會禁止，也請民眾依照中央流行疫情指揮中心的公告，到廟裏參香一定要戴口罩。

(中時 )