香港財政司長陳茂波24日發表網誌指出，港府經過多年耕耘，完善創新科技發展的工作漸見成效。

香港信報報導，陳茂波表示，持續一年的新冠肺炎疫情，令香港經濟及社會民生受到沉重的打擊。港府正致力採取各種措施控制疫情，從特定群組檢測到社區強制檢測，到逐步擴大檢測範圍和強化個案追蹤，力求盡速遏止疫情。

陳茂波指出，港府也積極加強科技應用以協助防疫工作，包括應用於居家隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。另外，創新科技署也資助不少防疫產品與科技應用研發專案，例如應用於電梯的「無觸式」按鈕面板，民眾可以「隔空按鈕」減少接觸。

陳茂波又指，此前推出的「研究人才庫」計畫，資助每間合資格公司或機構，聘用最多4名取得學士或以上學歷的創科人才，計畫至今已資助逾6,000個研究人才職位，涉及資助額超過20億港元。

而旨在吸納外地創科人才的「科技人才入境計畫」，自2018年推出至今，已向約220人發出簽證或進入許可，當中近三成具有博士學位。而2020年6月推出的「創科實習計畫」，則有超過1,000名大學生受惠。

(工商 )