2020全球時尚、精品界因應疫情積極發展「無接觸」零售包括線上電商、社群直播導購、行動社群購物平台銷售等，在時裝周、珠寶展、鐘表展等2021繼續因疫情停擺下，各大精品、鐘表、珠寶品牌無不透過線上發表、直播下單開拓新市場，國內Weng Collection複合店旗下品牌更相繼挺進line購物台，以拓展更廣大市場。

Weng Collection旗下合作的國際設計師品牌，包括自有品牌byFanny輕珠寶、國際品牌老佛爺KARL LAGERFELD及義大利時尚部落客 CHIARA FERRAGNI等，Weng Collection執行長蔡佳宸(Fanny Tsai)指出，去年第一季在疫情嚴重衝擊國內百貨零售業之際，即已著手在企業轉型，並提前帶著團隊將重心轉向電商市場，找出創新的應對策略，而除了電商網購持續增長。

蔡佳宸亦看準台灣人對LINE的重度使用率，並觀察到LINE購物平台在2020年疫情下的飛速成長，行動網購已成為疫情下生活必需，不容小覷，而於今年開春挺進品牌LINE購物平台，為消費者打造一站式購物體驗；透過設計師推薦，從日常喝水的馬克杯、隨身水壺、筆記本、鋼筆、雨傘到服飾、包款到家飾配件，迎接消費市場板塊轉移，而數位網購除了商品推陳出新，LINE POINTS直接回饋，成為回購率增長關鍵。

目前Weng Collection全省櫃點包括台北忠孝SOGO、台中新光三越及忠孝東區快閃店Holiday Select Shop，今年實體店還將搶進西門町，而新春檔期新品除了在實體櫃點銷售，亦同步於官網及新開站的LINE購物平台上架銷售。

(工商 )